الداخلية تنفذ حُكم القـتل تعزيراً بمروجي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في الجوف‎

الرئيسية أنحاء الوطن الداخلية تنفذ حُكم القـتل تعزيراً بمروجي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في...
نفذت وزارة الداخلية حُكم القـتل تعزيراً اليوم (الثلاثاء) بمروجي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف.
وأوضحت في تفاصيل القضية أن المتورطين – محمد رضوان بدر الدين البش “سوري الجنسية” , 2 – ياسر صالح حسين اليهري “يمني الجنسية” تم القبض عليهما عند قيامهما بتهريب وتلقي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.