تحدث مرة واحدة كل 19 عاماً.. تعرّف على ظاهرة تعطل أنظمة “جي بي إس”

تصيب أجهزة تتبع المواقع “GPS” ظاهرة تسمى التراجع للخلف “GPS Rollover”، ولا تتمكن من تحديد المكان الصحيح للمستخدمين بسبب أنها تعود لتاريخ العام 1999 قبل الألفية الجديدة، ولهذا يعيد العلماء ضبط ساعة القمر الصناعي المسؤولة عن التتبع الجغرافي كل 19.69 سنة.
ويعمل تقويم القمر الصناعي بالأسبوع، وتحتاج التقنية التي يعمل بها لإعادة ضبط كل 1024 أسبوعا، أي 19.69 سنة، وقد أُطلق القمر الصناعي في 6 يناير 1980، وتمت أول عملية إعادة ضبط في 21 أغسطس 1999، بينما صادفت المرة الثانية لإعادة ضبطه أول من أمس 6 أبريل 2019.
وتؤثر تلك التقنية على أنظمة الملاحة الجغرافية الموجودة في أنظمة التتبع الجغرافي داخل السيارات، وبعض المؤسسات الحكومية المعنية بالطاقة، ولذا يعمل العلماء على حل المشكلة بالانتقال إلى تقنية تحتاج إلى إعادة ضبط كل 8192 أسبوعا، أي كل 118 سنة.