تحذير من تناول الطعام المطبوخ الموضوع خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين

نصحت “الهيئة العامة للغذاء والدواء” المستهلكين بعدم تناول الطعام المطبوخ الجاهز للأكل، في حال تم تركه خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين.
وينصح خبراء تغذية بعدم تناول الطعام في هذه الحالة، معللين ذلك بأن البكتيريا الضارة تتضاعف في الطعام المطبوخ حال تركه خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، مؤكدين أن الأفضل تناول الطعام المطبوخ فور إعداده أو وضعه في الثلاجة في حال لم يرغب الشخص في تناوله مباشرة.
وأكدت الهيئة على أهمية تبريد الطعام المطبوخ أو القابل للتلف أو بقايا الوجبات خلال ساعتين لمنع البكتيريا الضارة من التكاثر، لأن عدد البكتيريا المسببة للمرض قد يتضاعف في الطعام كل 30 إلى 40 دقيقة عند درجة حرارة الغرفة.
وفنّدت الهيئة الاعتقاد السائد لدى الكثيرين بأن وضع الطعام الساخن في الثلاجة قد يضر بالثلاجة، مشددةً على ضرورة التخلص من الطعام إذا ترك في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين، أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة أكثر من 32 درجة مئوية.