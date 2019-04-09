شاهد.. اقتحامات ومطاردات وعمليات نوعية في التمرين الأمني التعبوي لقطاعات الأمن الداخلي

تواصل قطاعات قوى الأمن الداخلي مشاركتها في التمرين التعبوي المشترك “وطن 89″، الذي من المقرر أن يستمر حتى أواخر أبريل الجاري.
وأظهرت صور نشرتها بعض القطاعات الأمنية المشاركة في التمرين انخراط رجال الأمن في التمرينات وإظهارهم بسالة فائقة في مواجهة الفرضيات والسيناريوهات المختلفة.
وتضمن التمرين تدريبات على الاقتحامات وتحرير الرهائن وتسلق المباني والإنزال من الطائرات والاشتباك مع الإرهابيين، باستخدام أحدث الأسلحة والتجهيزات والمعدات التقنية.
وانطلق التمرين في 26 مارس الماضي بمشاركة 13 قطاعاً أمنياً، بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الأمنية في تنفيذ مهامها الأمنية في مواجهة الإرهاب والأزمات والمواقف الطارئة بكفاءة عالية.
جانب من تدريبات قطاعات قوى الأمن الداخلي بالتمرين التعبوي المشترك الثالث وطن 89#التمرين_الأمني_وطن_89 #رئاسة_أمن_الدولة #وزارة_الداخلية #طيران_الأمن pic.twitter.com/n0baSE97nM
— طيران الأمن السعودي (@ksa_gsac) April 8, 2019