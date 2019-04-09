ضمن لائحة المحافظة على الذوق العام.. تعرّف على السلوكيات المحظورة على مرتادي الأماكن العامة

الرئيسية أنحاء الوطن ضمن لائحة المحافظة على الذوق العام.. تعرّف على السلوكيات المحظورة على مرتادي...
تضمنت لائحة المحافظة على الذوق العام التي وافق عليها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، سلوكيات يُمنع على مرتادي الأماكن العامة ارتكابها.
ومن تلك السلوكيات المحظورة على مرتادي الأماكن العامة: الإساءة، وعدم احترام الثقافة والتقاليد، وارتداء ملابس غير محتشمة أو ملابس تحمل صوراً أو عبارات تسيء للذوق العام.
كما تضمّنت قائمة السلوكيات المحظورة: الكتابة أو الرسم على الجدران ما لم يكن مرخّصاً بذلك، والتلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد يؤدي للإضرار بالمتواجدين، وكذلك إخافة المتواجدين أو تعريضهم للخطر.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى المحافظة على مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع والحد من مظاهر الإساءة، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية الذوق العام وتعزيزه.
وتعاقِب اللائحة مرتكبي المخالفات التي تمس الذوق العام ومنظومة القيم الأخلاقية للمجتمع، كما يتعرض المخالفون لمضاعفة العقوبة بحقهم حال تكرارهم للمخالفات.