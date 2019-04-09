فيديو | شاب مصري يسرق خاتمًا قيمته مليون دولار في فرنسا.. ووجبة “سوشي” تكشفه

أطاحت الشرطة الفرنسية بشاب مصري يبلغ من العمر 30 عاماً، سرق خاتماً أثرياً يعود للإمبراطورة “أوجيني” زوجة إمبراطور فرنسا السابق نابليون بونابرت، وتقدر قيمته بأكثر من مليون دولار؛ حيث تسببت وجبة “سوشي” في الإطاحة به.
وكان الخاتم بحوزة خطيبة الأمير جان كريستوف نابليون؛ حيث صنع فصه من التاج الخاص بالإمبراطورة الفرنسية، وسرق من حقيبة خطيبة وريث نابليون بعدما نسيتها في سيارة خطيبها، كما سُرقت أيضاً البطاقة المصرفية الخاصة بها.
وتوجه اللص إلى أحد مطاعم السوشي وطلب وجبة ودفع ثمنها بواسطة البطاقة المصرفية المسروقة، لتكون تلك العملية طرف الخيط الذي مكن الشرطة الفرنسية من الوصول إليه وإيقافه.
فيما أوضحت الشرطة أن اللص معروف لدى أجهزة الأمن الفرنسية وله العديد من السوابق.