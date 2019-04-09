فيديو | شاهد كيفية غسل حافظات ماء زمزم بالمسجد الحرام واستعداد الرئاسة لشهر رمضان

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مقطعا مصورا يوثق كيفية غسل حافظات ماء زمزم في المسجد الحرام.
وأوضح المقطع أن الرئاسة تقوم بغسل أكثر من 3500 حافظة إضافة إلى قواعدها يوميا.
وبيّن أن المرحلة الأولى تبدأ برش الصابون على الحافظات من الخارج ، ثم المرحلة الثانية، وهي غسل الحافظات من الداخل والخارج، تتبعها المرحلة الثالثة بتعقيم تلك الحافظات، وأخيرا إخراج الحافظة ورشها بالماء بشكل جيد من الداخل والخارج.
وأظهر المقطع عملية غسل جميع قواعد الحافظات وتعقيمها، وصيانة الصنابير وتغييرها، فضلا عن تغليف الحافظات وتخزينها.
تعرّف على كيفية غسيل حافظات ماء #زمزم بـ #المسجد_الحرام
عبر #سناب_رئاسة_الحرمينhttps://t.co/qSD271Xt5Q pic.twitter.com/98Cbpq62Q2
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 8, 2019