فيديو | طيران التحالف يوجه ضربات نوعية استهدفت عدداً من المواقع الحوثية في حجة وصعدة

نجح طيران التحالف العربي من أجل استعادة الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء في توجيه ضربات نوعية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية، في محافظتي حجة وصعدة اليمنيتين.
وأظهر مقطع فيديو نشره موقع “العربية نت”، مدى دقة الضربات الجوية، واستهدافها لتجمعات ومعسكرات لمليشيا الحوثي، تضم عناصر حوثية، وآليات عسكرية، ومنصات لإطلاق الصواريخ، في محافظتي حجة وصعدة اليمنيتين.
كما أظهر المقطع ضربات متعددة ومدمرة أصابت مراكز المليشيات الحوثية المستهدفة في مواقع متفرقة، بينها مواقع في مناطق جبلية وعرة في المحافظتين.