فيديو | مواطنة تزوجت من سوري وعاشت في مخيم اللاجئين بالأردن تروي التفاصيل

ما موقف سلوى من رد السفارة؟

وماذا قالت لها السفارة حين تواصلت معها من الأردن؟

ما مصير الزوج، وبقية أطفالها؟

وما القرار الذي اختارته في نهاية الأمر؟

تفاصيل تسردها سلوى، وتجيب عن الأسئلة.#وش_قصة_سلوى_مع_داود

حصرياً على قناة#SBC pic.twitter.com/eeBMutRwvr

— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 8, 2019