فيديو | مواطنة تزوجت من سوري وعاشت في مخيم اللاجئين بالأردن تروي التفاصيل

روت مواطنة سعودية وتدعى “سلوى الخالدي” أنها تزوجت من شاب سوري دون تصريح رسمي من الجهات المختصة في الدولة، مشيرةً إلى أن معاناتها بدأت بعدما هربت مع أولادها الثلاثة من الحرب في سوريا إلى مخيم للاجئين بالأردن.
وقالت الخالدي خلال “برنامج داود الشريان” على قناة “sbc” إنها لم تستطع استخراج هويات لأطفالها “طلال وسحر وفيصل”؛ بسبب عدم اعتراف سوريا بزواجها؛ لأنها لا تملك إذن زواج رسمي من المملكة.
وأشارت إلى معاناتها عندما كانت تعيش في المخيم الخاص باللاجئين السوريين، مضيفةً أن السفارة السعودية بالأردن خيّرتها بين العودة وحدها إلى المملكة أو الذهاب مع أولادها إلى مخيم اللاجئين.
ما موقف سلوى من رد السفارة؟
وماذا قالت لها السفارة حين تواصلت معها من الأردن؟
ما مصير الزوج، وبقية أطفالها؟
وما القرار الذي اختارته في نهاية الأمر؟
تفاصيل تسردها سلوى، وتجيب عن الأسئلة.#وش_قصة_سلوى_مع_داود
حصرياً على قناة#SBC pic.twitter.com/eeBMutRwvr
— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 8, 2019
سلوى:
هو مخيم للسوريين، حتى أنا جيتي لهم غلط
يوم أطلع إجازة وأدخل يعذبوني، شلون دخلتِ شلون طلعت؟؟
وداود يعقب:
لأن إنت مو مفترض إنك تكونين في مخيم!!
إنتِ عندك بلد#وش_قصة_سلوى_مع_داود
حصرياً على قناة#SBC pic.twitter.com/2PsLOv30Ud
— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 8, 2019