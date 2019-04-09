مصري تزوج 11 امرأة ولديه 31 من الأبناء.. شاهد كيف هي حياته؟ | فيديو

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رصد تقرير حياة مواطن مصري تزوج من 11 امرأة، ولديه 31 ابناً وبنتاً، مبيناً كيف يعيش حياته وهل يشعر بالندم على زواجه أكثر من مرة؟

وأوضح الحاج خالد، وفقاً لموقع “اليوم السابع”، أنه يبلغ حالياً من العمر 67 عاماً وكان الابن الوحيد لوالديه، وأنجب 7 أبناء من زوجته الأولى التي انفصل عنها بعد فترة زواج طويلة، وعمل في أكثر من مهنة حرفية.

وأشار الحاج خالد إلى أن 14 من أبنائه يعيشون معه، أما الباقي فيرفضون ذلك؛ غضباً منه لأنه تزوج على أمهاتهم، مبيناً أن ذلك الأمر يحزنه خاصة أنه لم يفعل شيئاً خاطئاً إضافة إلى أنهم لا يتواصلون معه.

وأضاف أنه كان غنياً ويمتلك سيارات وأراضي ورثها عن أبيه، لكنها ذهبت جميعها؛ حيث كان صغيراً وقت وفاة والده ولا يعلم كيف يدير أملاكه، مشيراً إلى أنه يحرص دائماً أن يعيش أولاده أفضل عيشة؛ لأنه لا يريدهم أن يمروا بما مرّ به.

وبيّن الحاج خالد أنه يرفض أن يتزوج أحد من أولاده أكثر من واحدة، موضحاً أنه فعل ذلك ليكون له عزوة ولكن كل واحد من أولاده له إخوة كثيرون ولا يحتاج لتعدد الزوجات، مضيفاً أنه على ذمته حالياً زوجتان يحبهما كثيراً وتقفا بجانبه دوماً ولا يريد أن يتزوج بعدهما.

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