مصري تزوج 11 امرأة ولديه 31 من الأبناء.. شاهد كيف هي حياته؟ | فيديو

رصد تقرير حياة مواطن مصري تزوج من 11 امرأة، ولديه 31 ابناً وبنتاً، مبيناً كيف يعيش حياته وهل يشعر بالندم على زواجه أكثر من مرة؟
وأوضح الحاج خالد، وفقاً لموقع “اليوم السابع”، أنه يبلغ حالياً من العمر 67 عاماً وكان الابن الوحيد لوالديه، وأنجب 7 أبناء من زوجته الأولى التي انفصل عنها بعد فترة زواج طويلة، وعمل في أكثر من مهنة حرفية.
وأشار الحاج خالد إلى أن 14 من أبنائه يعيشون معه، أما الباقي فيرفضون ذلك؛ غضباً منه لأنه تزوج على أمهاتهم، مبيناً أن ذلك الأمر يحزنه خاصة أنه لم يفعل شيئاً خاطئاً إضافة إلى أنهم لا يتواصلون معه.
#مصر | 11 زوجة و31 ابن .. خالد يهزم أسطورة الحاج متولى pic.twitter.com/pE341JTeKB
— اليوم السابع (@youm7) April 8, 2019