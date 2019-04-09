موقوفو الخدمات: عجزنا عن سداد مبالغ بسيطة فأصبحنا زبائن للجمعيات الخيرية

أنحاء – خاص
فصول جديدة من فصول معاناة المواطنين الموقوفة خدماتهم تجسدت في حالة المواطن (ع.ح) الذي ناشد وعدد من الموقوفة خدماتهم مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بإعادة النظر في أوضاعهم وتخفيف معاناتهم التي القت بظلالها حتى على اطفالهم وزوجاتهم ومن يعولون.
هذا المواطن يقول: أعيش ظروفا قاتلة.. فبخلاف انني مديون وموقوفة خدماتي.. فأنا ايضا مفصول من العمل.. وحاليا عاطل بلا دخل رغم انني أعول أسرة كاملة مكونة من (زوجة و خمسة أطفال).. وسبب فصلي من العمل انني موقوف الخدمات منذ ست سنوات وعلى وشك أن أبدأ في السنة السابعة.
وأضاف: هل تصدقون ان الجمعية الخيرية تقوم حاليا بدفع إيجار منزلي.. إضافة إلى أن الجمعية الخيرية تتبرع لنا بسلات غذائية.. فحتى حساب المواطن لم استفد منه بسبب انتهاء صلاحية بطاقة الأحوال .. ولا يسمح لنا ايقاف الخدمات بتجديد البطاقة.. علاوة على ان المهنة غير معدلة بسبب إيقاف الخدمات.
وتابع يحكي معاناته لـ”أنحاء”: أمضيت في السجن سنة ونصف وخرجت بمهلة لإيجاد حل ولكن بدون جدوى.. و الآن انتهت المهلة وسأعود للسجن (لا حول و لا قوة إلا بالله).. وقد قمت برفع العديد من البرقيات لكافة الجهات الحكومية وناشدت بعض أهل الخير ولكن بدون جدوى.