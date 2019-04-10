الرئيسية أنحاء الوطن أطباء العظام بشرق جدة يحققون نجاحًا جديدًا بتثبيت كسر متفتت ونادر لأربعيني
استطاع استشاريو العظام بمستشفى شرق جدة من تحقيق نجاح مبهر بعد توفيق الله ، و ذلك بعد قيامهم بإجراء عملية جراحية نادرة و تمكنهم من تثبيت كسر متفتت في عظمة اللوح لمريض أربعيني مع إعادة الحركة للكتف المكسور بعد أن كان المريض لا يستطيع تحريك الكتف.
وأكد الدكتور أحمد النجراني رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى شرق جدة المشرف على الفريق الجراحي بأن المريض راجع قسم العظام بالمستشفى بعد معاناته من الإصابة بكسر في عظمة اللوح ، و بعد مناظرة الأطباء المتخصصين في جراحة العظام للحالة و عمل الأشعة و الفحوص الطبية اللازمة قرر الأطباء إجراء العملية للمريض بالرغم من صعوبتها ، و قد تمكن الفريق الطبي المكون من الدكتور هاني السيد استشاري مشارك جراحه العظام و الدكتور محمد طلعت أخصائي العظام و الدكتور محمد موسى أخصائي العظام بفضل الله و توفيقه من تثبيت الكسر و تمكين المريض من العودة لحالته الطبيعية و تحريك يده و كتفه بالشكل الطبيعي.
وأشار النجراني إلى أن مثل هذه الكسور تُعد من الكسور النادرة الحدوث و التي تحتاج إلى مهارة و كفاءة عالية جداً لتثبيتها ، و لفت إلى أن هذه الإمكانيات و المهارات باتت متوفرة في مستشفى شرق جدة سواء من حيث الكفاءات و الكوادر الطبية أو من حيث التجهيزات الطبية اللازمة لإجراء مختلف أنواع العمليات الجراحية في تخصص العظام ، و أن الحالة الصحية العامة للمريض ممتازة و أنه قد تماثل للشفاء بشكل كامل بحمد الله و منته.