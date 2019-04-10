الرئيسية حوادث إحباط محاولة انتحـار “بنجلاديشي” على مسار قطار الحرمين
أحبط رجال أمن قطار الحرمين اليوم (الأربعاء) محاولة انتحـار وافد بنجلاديشي جلس على مسار طريق القطار بطريق مكة – الساحل.
وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً من مسؤول القطار يفيد بجلوس شخص على مسار القطار باتجاه عمق، أثناء إجرائه مسحا ميدانيا للطريق، وبمتابعة البلاغ تم التحفظ عليه وإنقاذه.
وبالتحقيق الأولي معه حول سبب الجلوس على مسار القطار، أفاد، بحسب “سبق”، بأنه يرغب في وضع حد لحياته بالانتحـار، حيث تم التحفظ عليه وإخراجه من الموقع وتسليمه إلى شرطة بحرة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.