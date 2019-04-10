اكد المشاركون في اللقاء الثاني لقادة العمل الإداري والمالي من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة على أهمية توظيف المؤشرات الكمية لمراقبة التقدم نحو تحقيق الهدف، والتأكيد على احترافية العمل المالي في ظل الصلاحيات الممنوحة لإدارات التعليم ، جاء ذلك في لقاء قادة العمل الإداري والمالي الثاني والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة يوم امس ، برعاية معالي مساعد وزير التعليم د. سعد بن سعود آل فهيد، وحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سعيد الفروان و مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي ، وعدد من القيادات من مختلف ادارات التعليم بالمملكة.
وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سعيد الفروان : “عندما نعمل وفق خطط للموارد المالية وتنفيذها ، والتحول من التركيز على سلامة الإجراءات الى مفهوم فعلية وسلامة الصرف والاستفادة المثلى من المخصصات تتحقق اهداف الوزارة ، ومن الواجب علينا نشر مفهوم كفاءة الانفاق بين العاملين في كافة القطاعات ، ونعمل على إيجاد برامج تدريبية لتحسين الأداء ونتطلع من هذا اللقاء الوصول الى الفهم الواضح لمؤشرات الأداء واستعراض التجارب الناجحة”.
المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن احمد الثقفي اكد في كلمته على أهمية اللقاء وان الإدارات والاقسام المالية والإدارية تُعد الداعم الأول للإدارات التعليمية، وقدم شكره لوكيل وزارة الشؤون الإدارية والمالية على إقامة مثل هذه الملتقيات المهمة لتجويد الأداء في المنظومة التعليمية إداريا وماليا.
واستهل الملتقى جلساته بورقة عمل تحت عنوان ( مؤشرات الأداء جودة وتحسين مستمر) والتي قدمها كل من عبدالمحسن السويلم، أحمد الفريح، محمد النقيدان وأدارت الجلسة ريم العرجاني.
فيما ناقشت الجلسة الثانية من الملتقى ( احترافية العمل المالي في ظل الصلاحيات الممنوحة لإدارات التعليم) والتي أدارها تركي البكري و تضمنت ورقتي عمل كانت الأولى بعنوان إدارة الميزانية دقة ومتابعة وإنجاز قدمتها إدارتي التعليم في كل من منطقة مكة والأحساء فيما تم في الورقة الثانية عرض تجارب ناجحة في إدارة المشاريع مع شركة تطوير قدمتها إدارة تعليم جدة.
واختتم اللقاء بحوار مفتوح للمشاركين من قادة العمل الإداري والمالي مع وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سعيد الفروان واستمع للمداخلات وأجاب على الاستفسارات ، واتفق الجميع على عدد من التوصيات التي من شانها مساعدة قادة العمل الإداري والمالي من أداء مهامهم وفق مؤشرات ترفع من الأداء لتحقيق الأهداف المنشودة.