“التجارة” تستدعي مركبات “Audi” لخلل في أنابيب الوقود قد يؤدي لنشوب حريق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن استدعاء مركبات “Q7 / A7 / A8/ Audi”، والبالغ عددها 1889 مركبة، موديلات 2013- 2018، لوجود خلل في أنابيب الوقود قد يؤدي لتسرب الوقود.
وأوضحت الوزارة أن تسرب الوقود يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق، الأمر الذي يهدد سلامة الركاب، داعية أصحاب النوع المذكور للتحقق من شمولية الرقم التسلسلي لمركباتهم في الاستدعاء، وذلك عبر موقع استدعاء.
وأضافت أن صاحب المركبة بعد التأكد من شمولية مركبته ورقمها التسلسلي ضمن الاستدعاء عليه التواصل مع الشركة الموردة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً، وهي شركة “ساماكو للسيارات”.