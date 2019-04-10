الجيش الليبي يسيطر على اللواء الرابع بالعزيزية جنوب طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، السيطرة على معسكر اللواء الرابع بالعزيزية، وفق ما أوردت “بوابة الوسط” الليبية، اليوم الأربعاء.