الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرعى حفل مؤتمر اللغة العربية بدبي الخميس

دبي – غدير الطيار :
بلغ عدد البحوث التي وصلت مؤتمرات اللغة العربية خلال ثمان سنوات من أكثر من سبعين بلدا على مستوى العالم من المهتمين باللغة العربية أكثر من عشرة آلاف بحث تلقاها مؤتمراللغة العربية بدبي خلال ثمان سنوات تم تحكيم ما يزيد عن 60% تقريبا أجيزت للقراءة في أيام المؤتمر حضرها أكثر من تسعة آلاف باحث وباحثة مشارك ومهتم باللغة العربية كما تم طبع وتوزيع آلاف الكتب التي جمع فيها تلك البحوث حول عناوين كل مؤتمر استفاد منها طلاب العلم في الجامعات والكليات على مستوى عالمي ولقت صدى واسعا في أروقة كليات اللغة العربية وأقسامها ضمت مئات العناوين التي تدور حول اللغة العربية وعلومها تم توزيعها في تلك المؤتمرات التي تشارك فيها ست وعشرينجهة من المنظمات والهيئات العربية والدولية أعضاء المجلس الدولي للغة العربية في الوقت نفسه فقد انهت الأمانة العامة لمؤتمر اللغة العربية الثامن- المزمع إقامته خلال الفترة 10-13 أبريل 2019م الموافق 5-8 شعبان 1440هـ بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة – أعمالها لإقامة المؤتمر برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – حفظه الله – حيث تم توزيع رقاع الدعوة من قبل إدارة المؤتمر باسم جميع الهيئات والمنظمات العربية والدولية أعضاء المجلس الدولي للغة العربية لحضور حفل الإفتتاح وتسليم جائزة ( محمد بن راشد للغة العربية ) في قاعة الراشدية فندق روضة البستان – المطار – ظهر يوم الخميس 11 إبريل 2019 م الموافق 6شعبان 1440 هـ وحضور فعاليات المؤتمر هذا وقد أوضح أمين المؤتمر أ . د علي بن عبد الله بن موسى بأن أعمال المؤتمر ستبدأ قبل الافتتاح بيوم حيث سيعقد اجتماع مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية بحضور أعضاء المجلس فيما سيعقد عمداء كليات الآداب إجتماعهم الأول صباح الخميس بفندق المريديان كما سيتم افتتاح المؤتمر وإقامة حفل جائزة محمد بن راشد للغة العربية بفندق البستان ظهر يوم الخميس بحضور أصحاب السمو الأمراء والمعالي والسعادة والمشاركين في ندوات ومحاضرات وورش ودورات المؤتمربعد ذلك ستبدأ جلسات المؤتمر الثالثة مساءَ إنطلاقاً من الجلسة الاولى التي تشمل دور المنظمات والهيئات العربية والدولية في خدمة اللغة العربية الى جانب إجتماع اللجان وجمعية رؤساء أقسام اللغة العربية واجتماع الجمعية العمومية ومجلس الادارة بحضور الجميع في يوم الجمعة سيعقد عمداء كليات الآداب اجتماعهم الثاني بالمريديان ويعقد رؤساء أقسام اللغة العربية إجتماعهم الاول وحضور الجميع للندوة الصباحية وبعد أداء صلاة الجمعة ستعقد الجلسة الثانية التي تشمل جهود الجوائز العربية في خدمة اللغة العربية ثم يعقد رؤساء أقسام اللغة العربية أجتماعهم الثاني ويحضر الجميع الفعاليات العامة والندوات وفي صباح السبت يعقد رؤساء أقسام اللغة العربية إجتماعهم الثالث وتعقد مؤسسات إتحاد الجامعات العربية اجتماعهم بحضور أمناء المؤسسات وفي الثالثة مساءً تعقد الجلسة الثالثة لأقسام اللغة العربية لمناقشة التطلعات المستقبلية وفي الخامسة مساءً تعقد الجلسة الختامية والتي سيتم فيها تكريم الجهات الداعمة وتكريم الأبحاث المتميزة وتلاوة البيان الختامي من قبل أمين المجلس .
من جانب آخر بين أمين المجلس علي موسى أن عدد الأبحاث بلغ 679 بحثاً محكماً منها عشرة أبحاث مكرمة وبلغ عدد المسجلين قرابة 1300 شخص كما سيتحدث في الموتمر 771 باحثا ويحضر 81 عميد كلية وعدد 94 رئيس قسم لغة عربية في الجامعات المشاركة كما تم تمديد التسجيل حتى الأول من إبريل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر :
www.alarabiahconferences.org
فيما سيقام على هامش المؤتمر عدد من الدورات والورش ذات العلاقة بعضها للناطقين بغير العربية وأخرى تهتم بمناهج ومقررات اللغة العربية وقد بلغ عدد الندوات قرابة 150 ندوة وسيكون هناك جلسة خاصة نحو شراكة واعدة بين وزارة التعليم وموهبة إذ ستطلقان برنامج وطني لإكتشاف ورعاية الموهوبين .
والجدير بالذكر أنه سوف تعقد إنتخابات لهيئات المجلس في دورته الثانية من 2019م حتى 2020 م وقد هيأت إدارة المؤتمر جميع مقرات المشاركين من الباحثين والضيوف في الفنادق وقاعات المحاضرات والندوات وهيأت وسائل المواصلات ومكاتب العلاقات العامة والإعلام ومقر تسجيل الحضور وسيتم توزيع جميع الإصدارات للسنوات السبع السابقة وجميع متعلقات المؤتمر الثامن التي ستوزع على الحضور في حقائب خاصة بالمؤتمر وسيقدم المؤتمر شهادات حضور للمشاركين والمدعوين .