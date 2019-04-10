الطالب الذي تعرض للدهس أمام كليته بالرياض يروي التفاصيل.. ومصادر تؤكد القبض على قائد المركبة

الرئيسية حوادث الطالب الذي تعرض للدهس أمام كليته بالرياض يروي التفاصيل.. ومصادر تؤكد القبض...
كشفت مصادر أن الجهات المعنية ألقت القبض على قائد المركبة الذي وثّق مقطع فيديو قيامه بدهس طالب أمام إحدى الكليات بالرياض، قبل أن يلوذ بعدها بالفرار أمس (الثلاثاء).
وأوضح الطالب المصـاب ويدعى محمد الشمري وفقاً لـ “عاجل”، أن قائد المركبة كان في حالة هستيرية لتعثره في الخروج بسيارته لاعتراض أحد الأشخاص طريقه، وكان هو يحاول تهدئته، لكنه صدم جميع السيارات في طريقه كما صدمه بقوة.
وأضاف الشمري أن السيارة التي كانت تغلق الطريق على سيارة مَن صدمني، وضع صاحبها رقم هاتفه عليها للاتصال به.
من جانبه، كشف أحد أصدقاء الطالب المصاب أن قائد المركبة التي دهست صديقه شاب في العشرين من عمره ولا يدرس في الكلية، وصدم جميع السيارات التي كانت في طريقه وأحدث بها أضراراً، وأبلغوا الجهات الأمنية بذلك.