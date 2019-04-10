الرئيسية أنحاء الوطن الغذاء والدواء تحذر من استخدام المكمل الغذائي Forever Vitolize.. يدمر صحة الرجال
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام جميع تشغيلات المكمل الغذائي للرجال Forever Vitolize المُصنع في أمريكا.
وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي: إن المكمل المعروف بأنه المكمل الغذائي غير مسجل لديها ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته، ويسوق بادعاءات طبية مضللة، كما يحتوي على مواد قد تكون ضارة بالصحة.
ونصحت هيئة الغذاء والدواء بالتخلص من المنتج مشددة على ضرورة تجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة في الهيئة وعدم شرائها من منشآت غير مرخصة أو قنوات بيع غير نظامية.