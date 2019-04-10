بسبب زواجه سرًا.. اتهام سعودي بانتهاك حرمة منزل و”جزائية جدة” تقرر صرف النظر

أدى زواج مواطن من امرأة أجنبية سراً إلى اتهامه بانتهاك حرمة منزلها بعدما رفع ابن الزوجة قضية ضده؛ حيث تم الزواج دون علم أبناء الزوجة به، فيما قررت المحكمة الجزائية بجدة صرف النظر عن الدعوى.
وفي التفاصيل وفقاً لـ “عكاظ”، أن شاباً اتهم مواطناً بانتهاك حرمة منزله والاختلاء المحرم بوالدته، لتقرر النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيق قبل أن تحيله إلى المحكمة مطالبة بإدانته في الحق العام والحكم عليه بعقوبة تعزيرية.
ورد المتهم خلال جلسات المحكمة بنفي ما نسب إليه، مشيراً إلى أن المرأة التي كانت معه هي زوجته بعقد شرعي، لكن العقد غير موثق وأنه تزوجها سراً “زواج مسيار” ولديه شهود على ذلك، وبعد تقديم شهود على صحة عقد قرانه مثلت المرأة أمام المحكمة وأقرّت بصحة ما ذكره المتهم.
وأوضحت الزوجة أنها تزوجت المواطن سراً قبل 5 سنوات؛ لأن أبناءها من زوجها السابق في حضانتها، وخافت إن علم طليقها بزواجها أن يأخذهم منها، لتقرر المحكمة صرف النظر عن الدعوى وإفهام المتهم بأن عليه تصحيح عقد نكاحه لدى الجهات المختصة.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الجهة التي تولت التحقيق مع المتهم كان عليها أن تتأكد من العلاقة الزوجية بينه وبين المرأة قبل إقامة الدعوى، وأمرت بإخلاء سبيله وأيدت محكمة الاستئناف الحكم عقب تدقيقه ليصبح نهائياً.