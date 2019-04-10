جامعة حفر الباطن تحتفي بخريجيها

احتفت جامعة حفر الباطن بالدفعة الخامسة من خريجيها 1439 – 2019 مساء الثلاثاء 4 / 8 / 1440 هـ برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز وحضور محافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود في مقر الجامعة.
حيث خرجت جامعة حفر الباطن لهذا العام 3608 طالباً وطالبة في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي والعلوم الطبية التطبيقية وكلية المجتمع، في الجامعة وفروعها في الخفجي والنعيرية والقرية العليا في حفل شهد حضوراً مميزاً من آباء وأمهات الخريجين والخريجات.
وقد جاء في كلمة معالي مدير جامعة حفر الباطن أ.د محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني تهنئة الخريجين والخريجات بهذا اليوم السعيد للجميع، حيث تُبنى عليهم الآمال والطموحات في خدمة الوطن ودفع مسيرة التنمية والتفاعل الإيجابي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .
وقال معاليه: ” إن مشهد حفل التخرج الذي يتجدد في رحاب جامعة حفر الباطن سنوياً كما يتبدى في جل مناطق المملكة ومناراتها الجامعية ، ويتكرر في ربوع الوطن الغالي يعد دلالة تؤكد المكانة التي يتصدرها بناء الانسان السعودي عبر المسيرة الوطنية الرائدة ، ويعكس الاهتمام المتنامي بالنهضة التعليمية من قبل قيادتنا الحكيمة وصولاً الى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله -.
وأضاف: لقد كرست الدولة أعزها الله جل امكانياتها ولم تأل جهدا في دعم المنظومة التعليمية التي يعد النشء والشباب هدفها وعمادها ، حيث أنشأت الجامعات في جل مناطق الوطن وزودتها بأحدث الاساليب والنظم التعليمية وهيأت للطلاب كل ما لزم ليكتسبوا تعليماً عالياً مميزاً وفريداً ومن شأن هذا الاهتمام الكبير أن يحقق التطلعات وينهض بالوطن للصعود في سلم الحضارة بخطوات حثيثة.
وبين معاليه أن الجامعة تفخر بالعطاء الذي لقيه ابناؤنا الخريجون في هذه الجامعة من قياداتها وأساتذتها وموظفيها لتحقيق بيئة متميزة للعلم والتعليم واستقطاب أميز الاساتذة وتبني أفضل البرامج الدراسية ولذا فهذه الجامعة رغم حداثة نشأتها استطاعت من خلال رؤيتها ورسالتها واهدافها أن تؤصل لها نهجا تنافسيا مع من سبقها من جامعات الوطن الغالي.