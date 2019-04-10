حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم الدفعة الـ 17

أعلن حساب المواطن أنه بدأ- قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله.
بالتزامن مع إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، تتجه الأنظار إلى حاسبة حساب المواطن التي تساعد على معرفة قيمة الاستحقاق.
ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).
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اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.
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كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.
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كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.
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إدخال إجمالي دخل الأسرة.
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وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.