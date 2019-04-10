حكم قضائي يعيد برنامج “زد رصيدك” لقناة بداية ويمنع بثه على “الميدان”

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية بمصر قراراً قضائياً يقضي بوقف بث برنامج “زد رصيد” على قناة “الميدان” الفضائية، مؤكدة أن البرنامج تعود ملكيته لمؤلفه مؤسسة قناة “بداية” الفضائية.
وكان مالك قناة بداية عبدالعزيز العريفي غرد عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “بحمد الله صدر أمر قضائي من محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف بث برنامج “زد رصيدك” على قناة الميدان، لأنه مملوك لقناة بداية ونحن في انتظار تنفيذ الحكم”.
كما أرفق العريفي مع تغريدته صورة من قرار المحكمة، الذي ينص على “نأمر بوقف بث ونشر برنامج “زد رصيدك” المملوك للمولف مؤسسة قناة بداية على قناة الميدان الفضائية”.