فيديو | المغامسي: تارك الصلاة عمدًا لا يُزوّج

قال إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي إن مَن يترك الصلاة عمداً فإنه قد أتى بذنب عظيم، وهو منبوذ لا يزوج، مشدداً على أن المؤمن مطالب بتعظيم شعيرة الصلاة التي عظمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وأوضح المغامسي في لقائه ببرنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “mbc”، أن الصلاة أعظم أركان الدين، ولا حاجة لقول أحد فيمن ضيعها بعد قول الله تعالى: “فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا”.
الشيخ المغامسي: تارك الصلاة عمداً لا يزوج#الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsy pic.twitter.com/KShip6ThGV
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) April 6, 2019