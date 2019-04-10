فيديو | متحدث التحالف يكشف تفاصيل عملية صنعاء التي استهدفت أهم ورش تصنيع الطائرات المسيرة للحوثيين

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن عملية صنعاء استهدفت أهم ورش تصنيع الطائرات المسيرة للحوثيين.
وقال تركي المالكي، في مداخلة مع قناة الإخبارية: “لن نسمح للميليشيات الحوثية بامتلاك قدرات نوعية”.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن في وقت سابق، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت صباح الأربعاء عند الساعة (4:17) عملية عسكرية نوعية لتدمير هدفين عسكريين مشروعين، عبارة عن ورشة تصنيع تستخدمها الميليشيا الحوثية لتركيب وتفخيخ الطائرات بدون طيار، وكذلك أحد المخازن لمنصات الإطلاق وتجهيز الطائرات بدون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة بتاريخ (19 يناير 2019م)، (31 يناير 2019م)، (09 فبراير 2019م)، (23 مارس 2019م) والتي تم تنفيذها من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.
إلى ذلك، أكد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
فيديو | المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في #اليمن لـ #الإخبارية: عملية #صنعاء استهدفت أهم ورش تصنيع الطائرات المسيرة للحوثيين pic.twitter.com/ZGXEIm4Oek
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2019