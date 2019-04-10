قراصنة يخترقون حساب اللاعب الفرنسي “كيليان مبابي” على تويتر.. نشروا إعلانًا عليه وطلبوا متابعته

في واقعة متكررة مع العديد من نجوم كرة القدم العالمية والأندية الأوروبية العملاقة، تعرض حساب اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، للاختراق اليوم الأربعاء، لنحو ساعة قبل أن يقوم اللاعب بعد ذلك سريعا باستعادة حسابه .

ونشرت تقارير أوروبية أن حساب اللاعب الفرنسي تعرض للاختراق من قبل بعض قراصنة الإنترنت؛ حيث تم التغريد من خلال الحساب مرتين، قبل أن يتم حذف التغريدتين فيما بعد، ووفقًا للتقارير فقد تم الشطب بعدما استحوذ اللاعب على حسابه من جديد.

وقام من استولى على حساب اللاعب بنشر تغريدتين الأولى خاصة بالترويج لإحدى العملات الإلكترونية، والثانية خاصة بطلب متابعة حساب خاص لأحد الأشخاص.

ووفقًا لموقع «جيف.مي.سبورت» الرياضي العالمي فقد نشر اللاعب تغريدتين الأولى خاصة بالترويج لإحدى العملات الإلكترونية فئة مائتي يورو، بينما الثانية تطالب بمتابعة حساب شخصي لأحد الأفراد يدعى إيفان فاليرو، قبل أن يقوم اللاعب فيما بعد بحذف التغريدتين بعد نحو 30 دقيقة.

وعلى الرغم من أن التغريدتين تم حذفهما سريعًا من قبل اللاعب، إلا أن عددًا كبيرًا من جمهور كيليان مبابي ومتابعيه قاموا برؤية التغريدتين، لاسيما أن اللاعب صاحب العشرين عامًا، لديه تقريبًا 2.6 مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختراق حساب لأحد النجوم العالميين، خاصة الفرنسيين، فقد تم من قبل اختراق حساب اللاعب سمير نصري وتسبب له في أزمة كبيرة، كما أن الأمر لم يتوقف عند حدود اللاعبين؛ حيث سبق كذلك سرقة حسابات أندية مثل اختراق حسابي ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، بحسب النسخة العربية من صحيفة «آس» الإسبانية.

فقد تم اختراق حساب نادي ريال مدريد من قبل، وتم نشر عدة تغريدات من حسابه ترحب بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكتبت عبارات مثل «مرحبًا ميسي»، وهو الأمر العاري تمامًا من الصحة، كما أعلن حساب برشلونة في الماضي، عن التعاقد مع الأرجنتيني أنجيل دي ماريا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد الإنجليزي في الماضي.

ووصل مبابي لقمة المجد في الفترة الماضية بعدما حصد العديد من الألقاب في سن صغيرة، أبرزها التتويج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، مع منتخب فرنسا.