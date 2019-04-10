مدير صحة جدة يلتقي برئيس جمعية “كفى”

جدة – عبدالرحمن المحمادي
استقبل مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي صباح اليوم الأربعاء بمكتبه بالمديرية رئيس جمعية كفى بمحافظة جدة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، بحضور المساعد للصحة العامة الدكتور عبدالله الصحفي و المشرف على برنامج التدخين بصحة جدة الدكتورة نجاة قاري.
حيث رحب مدير صحة جدة في بداية اللقاء برئيس الجمعية و أستمع إلى شرح مفصل عن الجمعية و الخدمات التي تقدمها الجمعية و الشراكة القائمة مع وزارة الصحة في مختلف مناطق و محافظات المملكة من خلال المجلس التنسيقي ، كما أطلع مدير صحة جدة على الدور القائم الذي تقوم به الجمعية مع صحة جدة .
بعد ذلك شاهد الحضور عرض مرئي عن هدف الجمعية و الدور الذي تقوم به في محاربة آفة التدخين و أسباب انتشاره، بالإضافة إلى برامج الجمعية و الحملات التوعوية التي تقيمها ، و كذلك تعاونها مع الجمعيات المماثلة و تبادل الخبرات ، و أيضاَ أطلع الحضور على مراحل الاهتمام بالجمعية و تحقيق الاستقرار المالي ، و التوسع في فتح فروع للجمعية في مختلف المناطق و المحافظات ، إلى جانب حماية المجتمع من خلال البرامج و الأنشطة التثقيفية التعليمية التوعوية و عمل مجسمات حقيقية ليشاهد الجميع الأضرار الحقيقية للتبغ .
وتأتي جهود صحة جدة وجمعية كفى حماية ومساندة للمجتمع والأبناء من الجنسين في محاربة هذه الآفة وكذلك رعاية ما بعد التدخين من فئة الشباب.