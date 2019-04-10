منصة إلكترونية للتطوع الصحي بصحة جدة

جدة – عبدالرحمن المحمادي :
دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي بمكتبه يوم الخميس الماضي المنصة الإلكترونية للتطوع الصحي ، و التي أنشأتها إدارة المشاركة المجتمعية بالتعاون إدارة تقنية المعلومات و الإتصالات .
و أوضحت مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جدة الدكتورة منال شمس أن المنصة تهدف إلى تنظيم العمل التطوعي الصحي و ستساهم في تعزيز العمل التطوعي الصحي و نشر ثقافة التطوع الصحي بين العاملين في القطاع الصحي من منسوبي و منسوبات صحة جدة ، مشيرة إلى أن المنصة تشمل العديد من الخيارات لعل من أهمها تسجيل و إضافة المتطوعين ، و كذلك تسجيل الجهات و المنشآت الصحية و الإدارات ، إضافة المبادرات و الفعاليات التطوعية و الموافقة عليها ، و أيضاً تحضير و متابعة المتطوعين في المبادرات ، حساب و تجميع الساعات التطوعية للمتطوعين ، طباعة الشهادات التطوعية .
و أشارت الدكتورة شمس إلى أن المنصة ستقلل من قوائم الإنتظار في العيادات أو العمليات عن طريق تنفيذ برامج و خطط و مبادرات تطوعية مدروسة للوصول لأفضل نتيجة إن شاء الله ، و قياسها و تحسينها خلال فترات محددة ، و ذلك من خلال معرفة المبادرات لكل مستشفى و إدارة و أوقاتها و متطوعيها و تنظيم المبادرات و عدم ازدواجيتها و معرفة أثر المبادرات في المجتمع ، كما ستتمكن الجهة المعنية بحصر أعداد المبادرات و المتطوعين و معرفة المبادرات الناجحة و المتعثرة و تحسينها و تطوير العمل التطوعي الصحي و تحسين بيئة العمل للمتطوع و إعطاء المتطوع حرية الاختيار في مجال التطوع الذي يرغب به.