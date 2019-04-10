موبايلي تعزز هيكلها التنظيمي بكوادر وطنية

أصدر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” مؤخراً عدداً من التعيينات في المناصب التنفيذية القيادية داخل الشركة، حيث تم تعيين المهندس علاء مالكي رئيساً تنفيذياً للتقنية كما تم تعيين الاستاذ عمر الرشيد رئيساً تنفيذياً للتحول الرقمي وتجربة العملاء. وتأتي هذه التعيينات الجديدة ضمن خطط الشركة الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز إدارتها التنفيذية بكوادر وطنية ذات كفاءة عالية لتحقيق تطلعاتها وتطوير أعمالها.
المهندس علاء مالكي يتمتع بخبرة تزيد عن 19 عاماً في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث انضم إلى موبايلي في فبراير 2005م، متدرجاً في عدد من المناصب القيادية في إدارة التقنية، وسيواصل العمل على تطوير شبكات البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات ووضع الاستراتيجيات لتقديم مختلف الخدمات التقنية والآمنة لعملاء موبايلي في قطاعي المستهلك والأعمال. يحمل المهندس علاء شهادة البكالوريوس تخصص هندسة كهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ليستر، كما أنهى برنامج تطوير القيادات من كلية الأعمال في هارفرد.
من جهته يتمتع الأستاذ عمر الرشيد بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث انضمَّ إلى موبايلي في أغسطس 2005م، ويعمل على تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتجربة خبرات العملاء في الشركة لتضاهي أعلى المعايير العالمية وقيادة استراتيجية الرقمنة للأعمال التجارية والتشغيلية، ويحمل الرشيد شهادة البكالوريوس من كلية علوم الحاسب والمعلومات من جامعة الملك سعود بالرياض.