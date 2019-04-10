“هونور” تعتزم إطلاق هاتفها الجديد بسعر منافس وميزات مدهشة

أفادت تسريبات من الصين بأن “هونور”، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي، تعتزم الإعلان عن “هونور 20 برو” الطراز الجديد من هاتفها الذكي الذي حقق نجاحاً كبيراً “هونور فيو 20″، الذي باعت منه أكثر من 1.5 مليون وحدة خلال الشهر الأول من إطلاقه.