وظائف شاغرة للجنسين في تعليم محايل عسير.. تعرّف على التفاصيل

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير عن توفر عدد (28) وظيفة شاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة (31)، وبند الأجور فئة (أ)، على مسمى “حارس، وسائق، ومراسل، ومراسلة”، وترغب الإدارة بشغلها من المتقدمين والمتقدمات من الجنسين، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن تنطبق على المتقدم/ـة شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية.
– أن يكون المتقدم/ـة مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، ويكون حاصلًا/ـة على مؤهل ثانوية عامة فما دون.
– ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عامًا للعمل حارس في مدارس البنات، ويكون (محصنًا).
– ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا للعمل حارس في مدارس البنين.
– أن يكون لدى المتقدم للعمل سائق رخصة قيادة سارية المفعول.
– أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك.
– أن يكون المتقدم/ـة لائقًا صحيًّا (يجتاز الفحص الطبي).
– أن لا يكون على المتقدم/ـة سوابق لدى الجهات الأمنية.
– سلامة الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنع المتقدم/ـة عن العمل.
– ضرورة تحديد مقر الإقامة في نظام ساعد، أن يكون داخل النطاق الجغرافي التابع لتعليم محايل عسير.
وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح عن طريق برنامج (ساعد) بموقع وزارة الخدمة المدنية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 1440/8/5هـ، ويستمر لمدة 10 أيام.