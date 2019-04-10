وظائف صحية شاغرة بالرياض.. تعرّف على موعد وطريقة التقديم

أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف صحية لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بمسمى (أخصائي صحة عامة، وأخصائي تعزيز صحة، وأخصائي إحصاء حيوي).
الوظائف:
1- أخصائي صحة عامة:
– درجة الماجستير في الصحة العامة.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- أخصائي تعزيز صحة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تعزيز صحة، وتثقيف صحي، ووبائيات، وصحة عامة).
– خبرة لا تقل عن سنة.
3- أخصائي إحصاء حيوي.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إحصاء حيوي).
– خبرة لا تقل عن سنة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/04/05م وينتهي يوم السبت بتاريخ 2019/04/14م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:(اضغط هنا).