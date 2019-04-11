الجيش السوداني يدعو المواطنين للالتزام بقرار حظر التجوال ليلا

دعا الجيش السوداني مساء الخميس المواطنين إلى التزام حظر التجوّل الليلي الذي فرضه عقب إطاحته بالرئيس عمر البشير إثر انتفاضة شعبية، محذّراً من “المخاطر التي قد تترتّب على عدم الالتزام بذلك” في حين يواصل المتظاهرون احتجاجاتهم في الشارع.
وقال الجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سونا” إنّه “على المواطنين الالتزام بذلك (حظر التجوّل) للمحافظة على سلامتهم ونظراً للمخاطر التي قد تترتّب على عدم الالتزام بحظر التجوال بالتوقيتات المعلنة”.
ويسري حظر التجوّل من الساعة العاشرة ليلاً ولغاية الساعة الرابعة فجراً.
وشدّد الجيش في بيانه على ضرورة الالتزام بحظر التجوّل “حتى تؤدّي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجبها في حفظ الأمن العام وأرواح وممتلكات المواطنين”.