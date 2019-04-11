الجيش السوداني يعلن اعتقال البشير وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد لفترة انتقالية

أعلنت اللجنة الأمنية العليا بالسودان اعتقال الرئيس عمر البشير في مكان آمن، وحل مؤسسة الرئاسة والمجلس الوطني، وتشكيل مجلس عسكري يتولى قيادة السلطة في البلاد لمدة عامين. وأكد وزير الدفاع السوداني الفريق ركن عوض بن عوف في بيان خاص بالقوات المسلحة السودانية اليوم، أن اللجنة الأمنية العليا تابعت منذ فترة طويلة ما يجري في مؤسسات الحكم من فساد وسوء الإدارة، وصبر أهل السودان يفوق قدرة البشر، وأضاف بأن الشباب خرج في تظاهرات سلمية للاحتجاج على الأوضاع المعيشية، واللجنة الأمنية تعتذر للشعب السوداني عما جرى من قتل وأعمال عنف. وأعلنت اللجنة الأمنية عن تنحية عمر البشير وعن فترة انتقالية لمدة عامين وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ وحل مجلس الوزراء وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية.. وحظر التجوال لمدة شهر في عموم البلاد، وإغلاق الأجواء والمنافذ لمدة 24 ساعة.