الشباب يعزز مركزه ثالثًا بالفوز على الباطن

أنحاء – نواف الحازمي
تجاوز فريق الشباب مضيفه الباطن بهدفين لهدف وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس على ملعب الباطن بحفر الباطن ضمن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة 27.
ورغم سيطرة الباطن على مجريات الشوط الأول لكنه لم ينجح بالتسجيل الأمر الذي جعل الشباب يعتمد على الهجمات المرتدة حيث أهدر الباطن أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق كريستيان وجونثان.
وفي الدقيقة 37 من الشوط الأول تمكن سيبا من تسجيل الهدف الأول للشباب وهو ما انتهى عليه هذا الشوط.
بداية الشوط الثاني تشهد فرصة مهدرة للشباب عن طريق مهاجمه سيبا الذي عاد عند الدقيقة 64 وسجل الهدف الثاني لفريقه وسط اعتراضات من لاعبي الباطن بحجة ان الهدف أتى من حالة تسلل.
الدقيقة 87 يسجل كريستيان لاعب الباطن هدف فريقه الأول قبل أن يلغيه حكم المباراة الأوزبكي رافشان لوجود خطا لصالح الشباب.
وعند الدقيقة 94 يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للباطن يسجل منها كريستان هدف الباطن الوحيد ليطلق بعدها صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز الشباب بهدفين مقابل هدف واحد.
بهذه النتيجة أصبح رصيد الشباب 50 نقطة في المركز الثالث بينما بقي الباطن عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.
مباراة الباطن القادمة ستكون أمام القادسية في الخبر الجمعة المقبلة بينما مباراة الشباب القادمة ستكون أمام الحزم في الرياض السبت القادم ضمن الجولة 28.