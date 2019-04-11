الكناني ينفي الاتهامات الواهية عن معرض الكتاب

أنحاء – خاص
في رده على الصحيفة التي نشر بها مقال (وفاء الرشيد) عما كتبته حول معرض الرياض الدولي للكتاب، نفى المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية ومدير معرض الرياض الدولي للكتاب عبدالله الكناني ما جاء في مقال تحت عنوان ” الشلة في معرض الكتاب ” الذي كتبته الدكتورة الرشيد، و تضمن عدد من الاتهامات الواهية التي لا مكان لها من الصحة.
وأوضح الكناني الحقائق التي خفيت على الكاتبة بالقول: المعرض يُدار من قبل الوزارة وفقاً للقوانين والأنظمة مع تغيير المشرفين دون احتكار للأشخاص أو الفئات.
و أضاف: ورد في مقال الرشيد لجنة الشعر لا يجلس فيها شاعراً واحداً، وأكد أنه لا يوجد بالمعرض جائزة بهذا المسمى، مشيراً إلى أن الرشيد ذكرت معلومات عن كرسي الأدب السعودي بجامعة الملك سعود و أدخلته في أعمال المعرض، وليس للمعرض أو الوزارة أي علاقة به.
كما أكدت بأن أحد أعضاء اللجنة فاز بجائزة الوزارة وفاز كاتب روائي مرتين بالجائزة، وهُنا قال الكناني: “كان عليها الرجوع إلى الشروط التنظيمية والمعايير الخاصة بجائزة الكتاب في الوزارة للتعرف عليها أكثر”.
كما تهكمت الرشيد على المعرض الذي تقوم ميزانيته على 70 مليون ريال كما اعتقدت فيما يقدم للشباب والشابات المنظمين مبلغ لا يزيد عن 1500، و كانت كلماتها خالية من المنطق والصحة حيث أكد الكناني بأني ميزانية المعرض لا تصل إلى 20% من المبلغ المذكور، إضافة إلى عمل الشباب والشابات في المعرض جاء من باب العمل التطوعي رغبة منهم في ممارسة العمل التطوعي خدمة للثقافة والوطن، كما قدموا موافقات خطية مقابل عملهم دون مردود مالي و مع ذلك قام المعرض بتقديم المكافآت لهم مقابل تطوعهم.
واختتم الكناني حديثه بأن النقد الهادف والبناء هو أحد الوسائل الصائبة لتبديد الأخطاء في المؤسسات الوطنية، ولتحقيق الصواب لابد تقديم أرقى الاقتراحات والخدمات الممكنة، ولكن ما جاء في مقال الرشيد يعبر عن تضخيم بعض الالتقاطات كما أنه نم عن إسقاطات سلبيه، علماً بأن إدارة المعرض طوال العام تستقبل أي مقترحات أو أفكار تطويرية، وتتيح الفرصة للراغبين في تنفيذ الفعاليات المناسبة كما تستقبل أثناء المعرض كافة الشكاوى والملاحظات.