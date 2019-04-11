تحت شعار “التقنيات المساعدة والمشاركة النشطة”.. مستشفى شرق جدة يواكب اليوم العالمي لطيف التوحد

نظم مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى شرق جدة فعالية اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد تحت شعار (التقنيات المساعدة والمشاركة النشطة) لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد دشن الفعالية المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة وقد شملت عدة أركان توعوية خاصة بطيف التوحد وشارك فيها العديد من الجهات الداخلية للمستشفى والخارجية وتهدف لتوعية المراجعين والطاقم الطبي بالمستشفى باضطراب طيف التوحد والخدمات المقدمة من مركز النمو والسلوك العلاجية والتأهيلية والدعم النفسي والاجتماعي لأسر أطفال التوحد، وذلك بحضور طاقم العمل بمركز اضطراب النمو والسلوك وبعض من أسر أطفال التوحد ومنسوبي مستشفى شرق جدة.
ويعتبر اضطراب طيف التوحد هو حالة مرتبطة بتطور الدماغ، تؤثر على كيفية إدراك الشخص للاختلاط مع الآخرين، وتسبب له بعض التغير في التفاعل الاجتماعي والتواصل، كما يشكل الاضطراب أيضاً أنماط سلوكية محدودة ومتكررة، ويشير مصطلح “الطيف” في طيف التوحد إلى مجموعة واسعة من الأعراض يبدأ اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة، على سبيل المثال، غالباً ما يظهر على الأطفال أن لديهم أعراض التوحد خلال السنة الأولى، ولكن هناك عدد قليل من الأطفال تمر عليهم السنة الأولى بشكل طبيعي، ثم تظهر فترة التراجع ما بين 18 إلى 24 شهراً من العمر، إن اكتشاف وتشخيص طيف التوحد مبكراً، يساعد على العلاج بصورة أفضل.