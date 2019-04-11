تفاصيل جديدة في واقعة وفاة “مذكر السبيعي” بأوغندا

أوضح مناحي مداد القريشي، ابن عم مذكر السبيعي، الذي توفي؛ إثر سقوطه في أحد الشلالات ببحیرة فیكتوريا في أوغندا أنه سيتم الصلاة على جثمان “مذكر” ودفنه اليوم بالرياض.
فيما بيّنت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن مجموعة من الصيادين المحليين عثروا على جثمان السبيعي بعد بحثهم عنه؛ طمعاً في المكافأة التي رصدها ذوو الفقيد.
ولفتت إلى أن الصيادين دلوا رجال الشرطة على مكان السبيعي الذي يبعد مسافة كيلومترين عن موقع سقوطه، قبل أن يحصلوا على مبلغ المكافأة، مبينةً أن اثنين من أسرة الفقيد كانا متواجدين مع فرقة الإنقاذ خلال عملية البحث.
بدورها ذكرت الشرطة الأوغندية معلومات جديدة في واقعة وفاة المواطن مذكر السبیعي بعد سقوطه في أحد الشلالات ببحیرة فیكتوريا في أوغندا السبت الماضي، مشيرةً إلى أنه زلت قدمه، وأنه ربما كان بصدد التقاط صورة.