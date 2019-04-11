تقرير.. هذه الأمراض هي الأكثر انتشاراً في الوطن العربي

رصد تقرير طبي عدداً من الأمراض هي الأكثر انتشاراً في الوطن العربي، جاء على رأسها أمراض تسوّس الأسنان والاكتئاب والحساسية والسكري وارتفاع الكولسترول.
تسوس الأسنان:
ينتشر بالدرجة الأولى بين الأطفال والمراهقين، وهو يصيب أجزاء من الأسنان بالتعفن قد تتطور إلى ثقوب صغيرة، وقد تكبر وتتسع مسببة آلاماً والتهابات شديدة إذا لم تعالج، وربما يفقد الشخص أسنانه بسبب ذلك.
وينصح الأطباء بالمحافظة على نظافة الفم والأسنان بشكل منتظم للوقاية من التسوس، وزيارة الطبيب بشكل منتظم، وتناول أطعمة تقوي الأسنان.
الاكتئاب:
يؤثر على طريقة التفكير والتصرف وقد يؤدي للعديد من المشاكل العاطفية والجسمانية، ولا يتمكن الأشخاص المصابون بالاكتئاب من ممارسة حياتهم اليومية بالشكل المعتاد؛ حيث يشعرون بانعدام أي رغبة في الحياة.
ويعالج الاكتئاب باستخدام الأدوية أو بخضوع الشخص للعلاج النفسي، وقد يعالج أيضاً بالتخليج الكهربي وهو عبارة عن تمرير تيار كهربائي عن طريق الدماغ لإحداث فيضان للمشاعر.
الحساسية:
تختلف أعراضها باختلاف الحساسية نفسها من شخص لآخر، وتعالج باستعمال أدوية لتخفيف الأعراض، وتناول علاج مناعي، أو من خلال استعمال الأدرينالين في حالات الطوارئ.
السكري:
أحياناً قد لا يشعر الشخص المصاب بمقدمات المرض، والسكري له العديد من الأعراض: كالعطش والتبول المستمر في أوقات متقاربة والجوع الشديد وانخفاض الوزن والتعب، وينصح باتباع نمط حياة صحي وزيادة النشاط البدني للوقاية من الإصابة بالمرض.
ارتفاع الكولسترول:
ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم يعني وجود ترسبات دهنية داخل الأوعية الدموية تعيق تدفق الدم في الشرايين، ما يمنع الدم من الحصول على ما يكفيه من الأوكسجين وعدم وصوله إلى المخ، ما قد يؤدي للإصابة بالسكتة الدماغية.
ويعالج من خلال الأدوية، ويفضل تغيير نمط الحياة لتجنب الإصابة به، من خلال ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين وخفض الوزن وتناول الأطعمة الصحية وتقليل الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة.
وضمت قائمة الأمراض الأكثر شيوعاً في الوطن العربي وفقاً لموقع “ويب طب”، أمراض: حَب الشباب، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، الأنفلونزا، البواسير، فقر الدم، آلام الدورة الشهرية، تساقط الشعر.