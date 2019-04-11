حساب المواطن: بهذه الطريقة يمكن الحصول على الدعم في حال إيقاف الخدمات

أوضح برنامج حساب المواطن أنه في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بالمستفيد “نشط” وكان مستحقًّا للدعم، فيمكن للمستفيد في هذه الحالة، التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن.
جاء ذلك ردًّا على مستفيد وجه سؤالًا قال فيه: “أنا متوقف حساب البنك من محكمة التنفيذ ومؤسسة النقد، وحساب المواطن نزل في حسابي، والبطاقة أدخلها يقول آسف لا نستطيع خدمتك”.
ورد حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “حياك الله، في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا (نشط) وكنت مستحقًّا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك.. نسعد بخدمتك”.