دمعاتٌ طافرة في مكتبة الكونغرس

كنت أعيش صراعاً في نفسي، وأنا أستمع في واشنطن للسيدة “ماتيلد آندرادي” مسؤولة برنامج “الزائر الدولي” في أول اجتماعها بنا؛ بين أن أصارحها برغبتي في أمرين ملحّين، لمّا يزالان يضغطان عليّ مذ مجيئي للولايات المتحدة من يومين، وبين أن ألتزم اللباقة وأنحاز للتربية بتقديرِ من استضافك، وأن أرضى ببرنامجه الذي وضعه لك، بيد أنني تذكرت نصيحة الأستاذ الخلوق علي الغضبان مدير البرنامج في جدة، وهو يوصيني بأن من حقي أن أصارحهم بما أريد، فتجرأت ورفعت يدي.
قلت لها بعد شكري لترحيبها بنا، أنني راغبٌ بتأليف كتابٍ في أدب الرحلات عن سفرتي هاته في بلادكم، وتسجيل مشاهداتي وانطباعاتي الخاصة، وأعبّر لكِ عن رغبتي في زيارة موقعين لم يُدرجا ضمن برنامج الزيارة.
أومأت السيدة الخمسينية السمراء برأسها بكثير من التهذيب، ونظرت بطرف عينيها باهتمام، عند معرفتها بمسألة الكتاب، ما شجعني في المضي، وبادرتها: “أهتم جداً بزيارة نيويورك، والذهاب لبرجي التجارة هناك، لأنني أعتقد بأن تلك الحادثة الفظيعة هزّت أمريكا في صميمها، وأحدثت تغييراً في العالم كله. وما قام به المتطرفون المتعصبون؛ شكلت نقطة انعطاف كبيرة في تاريخ بلادكم، وكذلك بالنسبة لبلادي ولصورة ديني، وأرى من الضروري زيارة الموقع، والكتابة عن مشاعري وأنا أستعيد تلك الحادثة المشؤومة التي شوّهت ديننا أمام العالم، حتى لو كان السفر على حسابي الخاص، فلا أود تفويت الفرصة”.
أكملت لها: “أما الأمر الثاني، فهو زيارة أكبر وأضخم مكتبة عبر تأريخ البشر كله، وهي مكتبة الكونغرس التي تقع على مسافة قريبة منا، وأستغرب منكم عدم ادراجها في البرنامج، فليتكم تكرموننا بزيارتها، لأنها من صميم اهتمامنا كنخبة مثقفة”.
ردّت عليّ مديرة البرنامج أنها ترحّب بإدراج زيارة المكتبة بنهاية إقامتنا بواشنطن، ولكن حكاية ذهابي لنيويورك صعبة، لأنها تحتاج وقتاً، ولكن يمكن لي أن أزورها حال نهاية البرنامج الموضوع.
رحّبت باقتراحها، بيد أنني أقلعت عن الفكرة لاحقاً بسبب ضيق الوقت أمامي، وكذلك كانت الفيزا ستنتهي بنهاية آخر يوم في البرنامج، وأنا لا أودّ أن ألعب مع هؤلاء الأمريكيين، فسمعة شرطتهم ونظامهم الأمني الصارم ملأني وأجفلني بالكامل، و”غوانتناموا” الشهيرة خاصتهم ذات السمعة المدوية قريبة، وقلت بنفسي وأنا بطريق عودتي لبلادي: “لعل مناسبة أخرى، يكرمني الله بها بزيارة نيويورك، أكتب فيها بأريحية وعمق”.. وأجلّت موضوع الكتاب.
وَفت السيدة ماتيلد بوعدها، وأعطتنا ساعتين فقط لزيارة المكتبة قبل سفرنا لنيفادا، ولم يهتم بها سوى الأستاذ رافع التميمي من العراق، الذي كان حريصاً مثلي على زيارة المكتبة الأشهر، ومن حسن حظنا أن المترجم الخاص بالمجموعة، الأستاذ الفاضل الباقر أبو سام من السودان، هو من قادنا، والرجل عاش في السعودية قبل 20 عاماً، ويعرف طباعنا جيداً، فضلاً عن أنه رجلٌ مثقف وقارئ، يزور مكتبة الكونغرس بشكل دائم، وقد أشار لنا بيده إليها حال اقترابنا، بعد أن وضعتنا الحافلة المخصصة لنا على مقربة منها، نغذّ السير إليها على أقدامنا، لهفةً وتطلعاً من جهة، وخلوصاً من البرد الشديد -ذياك الوقت- في واشنطن.
“المكتبة الأكبر، والأكثر تكلفة، وأماناً في العالم”، نُقشت هذه العبارة على قبة مبنى توماس جيفرسون، وهي البناية الرئيسية لمكتبة الكونغرس التي تضم 130 مليون مادة وكتاب، و بـ 460 لغة، ولكي تعرفوا عدم مبالغتي في وصفها بأنها أكبر مكتبة في التأريخ الإنساني، فإن مساحتها 39 هكتاراً، وطول رفوفها 856 كيلو متراً، وبلغت ميزانية المكتبة عام 2014م ما يفوق 618 مليون دولار، ويصل عدد العاملين فيها إلى 3138 فرداً. أرجوكم أن تعيدوا قراءة الأرقام، لتعرفوا سبب اهتمامي بزيارة هذه المكتبة.
عندما ولجنا مكتبة الكونغرس، بعد تفتيشٍ دقيقٍ كتفتيش المطارات؛ انبهرتُ بالكامل بفخامة المكان، وروعة القاعات الكبيرة، والتصاميم البديعة المتناثرة على جوانب الممرات وجدرانها العملاقة. دمدمت بنفسي مباشرة: “حاشا لله أن تكون مكتبة!! إنها أقرب لمتحف فاخر”، وذهبنا مباشرة للقسم العربي، بعد مرورنا -من علٍ- على القاعات المخصصة للقراءة، حيث الهدوء الكامل الذي يسربل المكان، وثمة حواجز زجاجية كي لا تكدّر على الباحثين والقراء صفو تركيزهم.
أسّست المكتبة في عام 1800م، لتخدم أعضاء الكونغرس الأمريكي، ويعود الفضل في إنشائها للرئيس الثالث للولايات المتحدة، توماس جيفرسون، والذي كان متعدد المواهب، فكان كاتباً، دبلوماسياً، قانونياً، ومهندسا. وظلت المكتبة ملحقة بمبنى الكونغرس منذ إنشائها، وتوسّعت في قاعات المبنى الذي أحرقه الإنجليز عام 1814م، وتبرّع عقبها جيفرسون، بجميع كتبه الموجودة في مكتبته، والبالغة 6 آلاف و487 كتاباً للمكتبة، والتي تعرّضت لحريق آخر عام 1851م، دمّرت النيران فيه ما يقرب من 35 ألف كتاب من إجمالي 55 ألف كتاب، وبُنيت المكتبة بعدها بمواد غير قابلة للاشتعال، وافتتحت في 1853م في حفل كبير، وثمة مصحف أثري قديم كان موجوداً مذ جيفرسون، يُقسم عليه أعضاء الكونغرس المسلمون بأول مباشرتهم العمل.
وقتما وصلنا لقسم الكتب العربية، أعطيت الموظف المسؤول هناك اسمي، وطلبت أن يبحث عن أسماء كتب لي، وكم كنت مزهواً وفخوراً أن ستة من كتبي وجدتها هناك في المكتبة، وهي “المكاشفات” التي طبعتها دار العبيكان، وكانت ترصد الحراك الفكري في السعودية، وطلبت من أمين المكتبة مطالعتها، بيد أنه كان عليّ أن أنتظر 4 ساعات، حتى يحضروها من المستودع، فأغلب الكتب مخزّنة في أبنية بولايتي “ماريلاند” و”فيرجينيا” الأمريكيتين المجاورتين لواشنطن.
أكملنا جولتنا في مكتبة الكونغرس، وكنت أتوقف كل مسافة، لأتأمل الجُدر التي تزينت بوجوهٍ لأهم الرموز الثقافية الأمريكية والعالمية، فضلاً عن أغلفة لكتب واقتباسات، ُوضعت بأسلوب هندسي غاية في الابداع، وأخبرني المترجم بأن ثمة مقولات من حضارتنا الإسلامية موجودة، وهم منفتحون على الحضارات كلها، وتوقفت عند مجسّم كبير هناك، وأنا مأخوذٌ بالكامل، ولكأنني في عالم آخر، نسيت فيه أين أنا، ولأطالع في ذلك المجسّم الحضارات الانسانية التي تعاقبت على العالم، وقد ربطوا فيه كل حضارة بما قدمت، بطريقة بمنتهى الروعة، فالحضارة الفرعونية رُبطت بالهندسة، والحضارة الرومانية بالإدارة، والحضارة الإغريقية بالفلسفة، وإذا بي أمام حضارتنا الإسلامية، وبكل اللهفة والتطلع صعّدت نظري لمعرفة بمَ رُبطت حضارتنا بعيون القوم، وكانت المفاجأة لي أن حضارتنا الإسلامية رُبطت بالعلوم.
أصابني شيء من الصدمة والوجوم، فبدلاً من أن أفرح لذلك وأهلّل وأطرب؛ اغرورقت –والله-عيناي بالدمع، ولبثت في حالة من اللا اتزان، والحزن الذي انبجس بقوة من داخلي ليسكن قسمات وجهي. التفتُّ لرفيقيّ، وقد واريت دمعتين طفرتا رغماً، وقلت: “تأملوا كيف كان ينظر العالم لما قدمناه للبشرية، وكيف هي مساهمتنا بتقدّم الحضارة الكونية، وكيف باتت صورتنا اليوم في نظر العالم، كدينٍ مربوطٍ بالإرهاب والتفجير والتدمير، وما أصبحنا عليه اليوم كأمة؛ عالةً، ومتأخرة في ذيل أمم البسيطة!!”.
كانت تلك اللحظة من اللحظات التي لا أنساها في رحلتي هاته، وربما أن دمعاتي طفرت بسبب ما كنت فيه من حالة الانبهار الكامل مما رأيت، ومفاجأتي بوجود ما يمثل حضارتنا بهذا الصرح العلمي الفريد، وجرجرتُ قدميّ متثاقلاً بعدها، وأنا أتأمل في هذه المكتبة العملاقة، وأقول بعظمة هذه الأمة الأمريكية التي أولت للكتاب هذه المنزلة، وللآن أنا مسكونٌ بما رأيت هناك في جولتي بالولايات المتحدة بعبقريتهم إزاء علوّ حضارتهم، فهم يقتنصون المواهب والأدمغة العلمية في كل العالم، ويستقطبونهم بكل المغريات، بلا أيّ تحسّس من ديانتهم أو عروقهم أو ألوانهم، ويوفرون لهم المعامل وكل ما يحتاجونه، كي يساهموا في بقاءهم كأمة في أعلى سلم الحضارة البشرية.
لذلك رددتُ على من قرأ مقالتي الماضية “حتمية التأريخ.. أمريكا ستتفكك”، بأنني شخصياً لا أتمنى ذلك، بل لصالح البشرية والعالم أن يسود الولايات المتحدة عقلاؤها، ويمتثلوا قيمها النبيلة التي تأسّست دولتهم عليها، فالحضارة الأمريكية قدّمت الكثير للعالم في كل مجالات العلوم والطب والتقنية وبما لا يمكن لي حصره، وقفز الأمريكيون بالحضارة الانسانية أشواطاً بعيدة، والأحكم والأعقل من تمنّي دمارها وزوالها؛ أن ننشط نحن ونثب لنزاحمهم في سلم الحضارة، ونتسابق في عمارة الكون، فهذا لخير البشرية جمعاء.
وأنا أغادر بكل التثاقل مكتبة الكونغرس العظيمة، بطريقنا لزيارة المحكمة العليا للولايات المتحدة التي تقبع أمام المكتبة مباشرة، ردّدت بنفسي: “الأيام دُول، ولربما زار أحد ما مكتبة بيت الحكمة التي أنشأها المأمون قبل اثني عشر قرناً، وخرج مذهولاً ومأخذواً مما رأى، بما خرجت أنا”.