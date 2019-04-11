سلبية الأداء والنتيجة تنهي لقاء الاتفاق والفتح بالتعادل

أنحاء – سالم باجوبح
ضمن مباريات الجولة الـ 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التقى فريق الاتفاق ضيفه الفتح على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مباراة كان عنوانها تعزيز مراكز الأمان بترتيب الدوري.
بدأ شوطها الاول بتحفظ للفريقين دون أي خطورة تذكر للطرفين بل طغى التحفظ الزائد على جمالية اللقاء في شوط لم يرتقي للمستوى المتوقع وانتهى بسلبية بالنتيجة والأداء.
بالشوط الثاني حاول الفريقان رفع الاداء والتقدم للأمام وسط هجوم خجول من الطرفين عدا فرصة للفتح كانت عن طريق الجهيم بعد كره مقصية تألق فيها حارس الاتفاق عبدالله الصالح وأخرى للاتفاق بالدقيقة الأخيرة من مجريات الشوط الثاني بعدما تلاعب بدفاعات الفتح لكنه وضعها خارج المرمى ويعلن بعدها حكم اللقاء نهايه المباراة بالتعادل السلبي الذي أوصل الفتح للنقطة 35 بالمركز الثامن بينما وصل الاتفاق للنقطة 33 بالمركز التاسع.