شاهد.. ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في أحد أحياء خميس مشيط

ألقت الجهات الأمنية ممثلة في مرور منطقة عسير القبض على قائد المركبة الذي كان يمارس التفحيط بأحد أحياء محافظة خميس مشيط.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور في تصريح (الأربعاء) أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
يُذكر أن نظام المرور يفرض عقوبات مشددة على ممارسي “التفحيط”، إذ يعتبره مخالفة مرورية يعاقب عليها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، وتضاعَف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.