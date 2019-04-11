شاهد.. هذه الجزيرة لا يُسمح لأكثر من 400 بزيارتها في الليلة لهذه الأسباب

بعيداً عن الفوضى والزحام وضغوط الحياة، توجد جزيرة تسمى “Lord Howe” تقع على بعد 800 كيلومتر قبالة سواحل “سيدني”، وتتميز بجودة الحياة بها بعيداً عن الزحام والفوضى، ولكن لا يُسمح إلا لـ400 شخص فقط بزيارتها كل ليلة.

تعد “لورد هوي” من بين سلسلة من الجزر التي تشكلت؛ نتيجة ثوران بركاني تحت الماء قبل سبعة ملايين عام، بحسب “ناشونال جيوجرافيك”.

وتتكون هذه الجزيرة حاليًا من عدة كهوف وقمم بركانية خامدة وتكتلات صخرية، بالإضافة إلى واحدة من أفضل تجمعات الشعاب المرجانية على مستوى العالم.

وتتوفر فقط وجبات أفطار وأكواخ وعدد قليل من الغرف الفندقية على أرض الجزيرة مع الأخذ في الاعتبار السماح لعدد محدود بزيارته؛ نظراً لتصنيفها موقع تراث عالمي من جانب الأمم المتحدة عام 1982.