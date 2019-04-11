فيديو | خريجو حاسب آلي يروون معاناتهم مع البطالة.. أحدهم اضطر للعمل بائع “شاي جمر”

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روى عدد من خريجي الحاسب الآلي بالمملكة، معاناة بعضهم في الحصول على فرص عمل ووظائف مناسبة لهم، من بينهم خريج اضطرته البطالة إلى العمل بائع “شاي جمر”.

وقال أحدهم، وهو حاصل على بكالوريوس حاسب آلي ويدعى رجا الشمري، لبرنامج “تم”، الذي يعرض على القناة السعودية، إنه عاطل منذ 7 سنوات، مشيراً إلى أن هناك من خريجي هذا التخصص أنهوا تعليمهم قبل عدة سنوات ولم تتوفر لهم فرصة عمل؛ ما تسبب في نسيان بعضهم تخصصهم.

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