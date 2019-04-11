فيديو | خريجو حاسب آلي يروون معاناتهم مع البطالة.. أحدهم اضطر للعمل بائع “شاي جمر”

فيديو | رجا الشمري يتحدث عن عاطل من خريجي الحاسب الآلي في إحدى المدن يبيع "شاهي جمر". #عطالة_خريجي_الحاسب_الآلي_في_تم pic.twitter.com/LoXw9jt3NF

— برنامج تم (@TammTalkShow) April 10, 2019