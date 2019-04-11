فيديو | لحظة مداهمة عمارة بأحد أحياء الرياض تحولت إلى مصنع لتزوير منتجات بعشرات الملايين

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار خلال مداهمة مع الحملات الأمنية المشتركة، عمارة كاملة في حي البطحاء بالعاصمة الرياض، تم تحويلها لوكر لتزوير منتجات متعددة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الريالات.
وأوضح رئيس فريق وزارة التجارة للحملات الأمنية صالح العنزي، أن هذه المنتجات كانت تباع تحت غطاء التستر التجاري، مبيناً أن الموقع كان يتم التحري عنه منذ فترة طويلة للقبض على العمالة، وقبض بالفعل على عدد منهم وبحوزتهم مبالغ كبيرة.
أكثر سؤال يتبادر للذهن كيف تدخل هذه البضائع للبلد ..
هنا الاجابة والشرح ..
وعموما تم إغلاق هذه الأوكار وأتمنى أن يأتي اليوم الذي نرى فيه وطننا بلا تستر. pic.twitter.com/AkxN1Fs9nS
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) April 10, 2019