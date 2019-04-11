فيديو | لحظة مداهمة عمارة بأحد أحياء الرياض تحولت إلى مصنع لتزوير منتجات بعشرات الملايين

أكثر سؤال يتبادر للذهن كيف تدخل هذه البضائع للبلد ..

هنا الاجابة والشرح ..

وعموما تم إغلاق هذه الأوكار وأتمنى أن يأتي اليوم الذي نرى فيه وطننا بلا تستر. pic.twitter.com/AkxN1Fs9nS

— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) April 10, 2019