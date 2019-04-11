وفاة وإصابة 287 شخصا بسبب الحيوانات السائبة خلال 2018

قالت وزارة النقل إن عدد الحـوادث المرورية الناتجة عن الحيوانات السائبة خلال عام 2018م بلغ 355 حـادثا مروريا، ونتج عنها وفـاة وإصابة 287 شخصا.
وكان مجلس الوزراء قد ألزم جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
كما أقر تشديد الغرامة الخاصة بعدم إبعاد الحيوانات عن الطرق، وإعادة النظر في مواقع معابر الجمال على الطرق لضمان تأمين العبور الآمن للحيوان وبما يتناسب مع الغرض منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على تزويدها بوسائل السلامة اللازمة.