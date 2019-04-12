الرئيسية أنحاء الوطن “الإنذار المبكر”: أمطار رعدية بالرياض والشرقية والقصيم.. وتوقعات بجريان السيول في مكة
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار هطول الأمطار الرعدية في مناطق الرياض ومكة والشرقية والقصيم اليوم (الجمعة).
وأوضح النظام أن منطقة الرياض وتحديداً محافظات الدوادمي وعفيف والخرج والأفلاج والمجمعة سيستمر فيها هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار حتى التاسعة من مساء اليوم.
وبيّن أن مناطق القصيم والحدود الشمالية، إلى جانب المنطقة الشرقية وخاصةً الأحساء والدمام والظهران وحفر الباطن والخفجي سيستمر فيها هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المُثيرة للأتربة حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
وأشار إلى أن أجزاءً من منطقة مكة المكرمة سيتواصل فيها هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، والتي قد تؤدي إلى جريان السيول حتى الساعة التاسعة مساءً.
وبيّن أن منطقة نجران وخاصةً شرورة والخرخير والأجزاء المجاورة لها سيستمر فيها نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى العاشرة صباحاً.