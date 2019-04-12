“السناني” متحدثاً لعمل المدينة

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أنحاء – عبدالرحمن المحمادي

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قراراً بتكليف أ.أحمد بن مسلم السناني مديراً للعلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة .

وبهذه المناسبة رفع “السناني” شكره وامتنانه لسعادة مدير عام الموارد البشرية على صدور قراره، وشكر سعادة المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستاذ خالد أبا الخيل و سعادة مدير عام العلاقات العامة بالوزارة الاستاذ عبدالرحمن الزيد ، كما قدم شكره وتقديره لسعادة مدير عام فرع و ارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي على هذه الثقة الغالية .

وقال السناني “إن هذه الثقة الكريمة، دافعٌ كبير للعمل ومحفّز عميق للعطاء في هذا العمل المبارك وبطيبة الطيبة خاصة نتشرف بأي عمل يُناط إلينا ، داخل وخارج منظومة العمل .

ويذكر أن السناني حاصل على البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وكذلك حاصلٌ على دورةٌ مصطلح اللغة الانجليزية في علم الاجتماعي من جامعة استيرلينغ ـ بريطانيا ـ ويعد السناني من الكوادر الإعلامية المتميزة بالمنطقة حيث تولّى مهام المتحدث الرسمي للشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة سابقاً ومديراً لمركز التأهيل الشامل ومديراً للمتابعة ، ويعمل مستشاراً اجتماعياً بعدد من الصحف المحلية والخليجية ، ويتمتع بخبرة  كبيرة في مجال البحث الاجتماعي والعلاقات العامة والإعلام ، ومهتم بالتطوير والشأن الاجتماعي .

كما حصل السناني على العديد من الدورات المتخصصة في مجال الاجتماع و الإعلام ، وشارك في الكثير من المؤتمرات واللجان الإعلامية .

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