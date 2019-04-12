الرئيسية أنحاء الوطن الشؤون الإسلامية تنفى منع نقل الآذان والصلوات عبر مكبرات الصوت.. وهنا التفاصيل
أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
نفى المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ عبدالعزيز بن سعود العسكر ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من منع الوزارة لنقل الآذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية، مشيراً إلى أن الوزارة حددت ضوابط الميكروفونات في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك فقط وفقاً للتعميم رقم 1344/5/4 والذي المعمول به منذ سنوات والذي يتجدد كل عام .
وهي على النحو الآتي:
أولاً أن لا تزيد على أربع مكبرات خارجية
ثانياً: تحديد درجة الصوت إلى الرابعة نظراً لقرب المساجد بعضها من بعض منعاً للإزعاج ولتداخل الأصوات مما يشوش على المصلين في المساجد الأخرى
ثالثاً: أن المنع من استعمال مكبرات الصوت الخارجية خاص فقط في صلاة التراويح والقيام في مساجد الفروض، واقتصار استخدامها في الجوامع وبشكل غير مبالغ فيه، وهذا هو المعمول به منذ سنوات حسب التعميم الذي يتجدد كل عام.
ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية كافة الصحفيين والإعلاميين إلى التحري والدقة في النقل وأخذ المعلومة من مصدرها، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.